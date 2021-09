Frischgebackene Mama Beatrice von Vater Prinz Andrew im Stich gelassen

Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edo Mapelli Mozzi sind am 18. September Eltern einer Tochter geworden. Die Freude über den Familienzuwachs ist groß innerhalb der Royal Family. "Die Großeltern und Urgroßeltern des Neugeborenen sind alle informiert und freuen sich über die Nachricht. Die Familie bedankt sich bei allen Mitarbeitern des Krankenhauses für die tolle Betreuung", hieß es in einem offiziellen Statement. "Sie ist absolut überglücklich", erzählte ein Insider über Beatrices Mutter, Sarah Ferguson. Schwester Eugenie gratulierte auf Instagram und auch die Cambridges haben Glückwünsche ausgerichtet.

Prinz Andrew schwänzt Geburt von Beatrice-Baby

Das Glück über die Geburt wird jedoch von der Missbrauchsklage gegen Prinz Andrew überschattet. Virginia Giuffre wirft Prinz Andrew vor, sie als Minderjährige missbraucht zu haben und hat Klage eingereicht, die in Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steht. Bisher hat es Beatrices und Eugnies Vater erfolgreich geschafft, den Start des Prozesses in den USA hinauszuzögern, indem er schlicht nicht erreichbar war, wurde zuletzt berichtet.

Der 61-Jährige soll derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland weilen. Hier versuche er, von dem Medienrummel um seine Person zu entkommen, so Medienberichte. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson, die Andrew trotz Scheidung untertsützt, leistete ihm bis vor Kurzem auf dem Anwesen der Queen Gesellschaft. Die Geburt ihrer Enkelin ließ sich "Fergie" aber nicht entgehen. Sie nahm die 800-Kilometer-Reise von Schottland nach London ins Chelsea and Westminster Hospital auf sich, um der Geburt beizuwohnen und ihre Enkeltochter persönlich willkommenzuheißen.