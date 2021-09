Prinzessin Beatrice: Darum hält sie den Namen ihrer Tochter geheim

Inzwischen wird eifrig darüber spekuliert, wie die Tochter von Prinzessin Beatrice und ihrem Mann heißen könnte. Bei den Buchmachern gibt es schon einige Favoriten. Es wird angenommen, dass Beatrice und ihr Mann wie auch Prinz Harry und Herzogin Meghan einen Namen gewählt haben, mit dem sie einer oder mehreren für sie wichtigen Personen huldigen wollten.

So steht unter anderem der Name Sarah - also der Name von Beatrices Mutteer Sarah Ferguson - hoch im Kurs. Auch der Name von Edoardos Mutter Nicola käme infrage. Victoria zählt ebenfalls zu den Favoriten. Über die Prinzessin von York heißt es, dass sie vom Leben ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter, Köngin Victoria, fasziniert sein soll. Dass die 33-Jährige ihre Großmutter, Queen Elizabeth mit dem Namen ihrer Tochter ehren könnte, gilt hingegen als eher unwahrscheinlich - nachdem die Sussexes den ersten Namen ihrer Tochter bereits der Königin gewidmet haben.