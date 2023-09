Prinz Williams trockene Reaktion auf Frage nach Prinz Harrys Geburtstag

Prinz Harry ist am Freitag 39 Jahre alt geworden. Seinen Geburtstag hat der Herzog von Sussex zusammen mit seiner Ehefrau Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf verbracht. Offizielle Glückwünsche gab es von seinen royalen Verwandten keine. Sowohl Prinz William und Prinzessin Catherine als auch König Charles III. haben Harry auf ihren Social Media Kanälen nicht gratuliert. Von einem Royal-Fan auf Harrys Geburtstag angesprochen, gab Thronfolger William jedoch eine vielsagende, wenn auch knappe Antwort, die vermuten lässt, dass Harry zumindest privat gratuliert worden ist.

William hat Harrys Geburtstag "nicht vergessen"

Als Prinz William am Samstag auf dem Anwesen von Sandringham spazieren ging, versicherte er der Menge, dass er den Geburtstag seines Bruders nicht vergessen habe, so die Zeitung The Sun.

