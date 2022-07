Prinz Williams "schrecklicher" Streit mit seiner Stiefschwester Laura

Die britische Öffentlichkeit war entsetzt, als herauskam, dass Charles die hübsche und äußerst beliebte Diana mit der als burschikos geltenden Camilla betrog.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Für William und Harry sowie für Laura und Tom soll das jeweilige Ehe-Aus ihrer Eltern und die Beziehung von Charles und Camilla nicht einfach gewesen sein. Die britische Adelsexpertin und Autorin Katie Nicholl schrieb in ihrem 2010 erschienenen Buch "William and Harry", dass gerade William und Laura aufgrund der Verbindung von Charles und Camilla oft debattiert hätten. "William und Laura hatten früher schreckliche Streits darüber, wer an ihren kaputten Familien Schuld war", zitierte Express.co.uk Nicholl. "William machte Camilla für all den Schmerz verantwortlich, den sie seiner Mutter zugefügt hat - was Laura in Rage brachte", heißt es etwa. Und weiter: "Laura schoss zurück: 'Dein Vater hat mein Leben ruiniert.'"