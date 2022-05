Enthüllt: Mitglieder der Königsfamilie zweifelten an Williams Liebe zu Kate

Als Student lernte Prinz William seine zukünftige Ehefrau Catherine Middleton kennen. 2001 begann diese ihr Studium an der schottischen Universität St. Andrews, an der auch der angesehene Junggeselle William inskribiert war. Im Jahr darauf funkte es zwischen der Bürgerlichen und dem Royal - und der Rest ist Geschichte. Doch wie Adels-Experte Andrew Morton behauptet, sollen einige von Williams engeren Familienmitgliedern seine Beziehung mit Kate zunächst nicht allzu ernst genommen haben. Offenbar hegte man die Vermutung, der Thronfolger würde in seiner Freundin nur eine vorübergehende Liebschaft sehen.

Royals hielten Kate für einen vorübergehenden Uni-Flirt

Laut dem königlichen Biografen dachten viele im königlichen Haushalt nicht, dass die Beziehung des inzwischen seit über elf Jahren verheirateten Paares mehr als eine reine Universitätsromanze sein würde.

"Am Anfang hat niemand auch nur eine Sekunde damit gerechnet, dass die Universitätsromanze mit Catherine und William nach ihrem Abschluss noch lange andauern würde, wie die meisten Collegeromanzen, die unter der intensiven Prüfung von Jobs und [räumlicher Trennung] zerfallen", erzählte Morton gegenüber dem OK!-Magazin.