Beobachter erbost: Prinz William und Herzogin Kate brechen Corona-Regel

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge werden beschuldigt, versehentlich gegen die in Großbritannien geltende "Sechserregel" zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen zu haben, nachdem sie sich zusammen mit Prinz Edward und dessen Familie in Sandringham getroffen hatten.

Haben William und Kate gegen Corona-Regel verstoßen?

William und Kate sollen sich zusammen mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mit Williams Onkel, seiner Frau Sophie und ihren Kindern Lady Louise Windsor und James Viscount Severn "vermischt" haben, berichten britische Medien.

Die beiden Gruppen nahmen am Sonntagabend an einem weihnachtlichen Waldspaziergang in der englischen Grafschaft Norfolk teil, zusammen mit Mitgliedern der Öffentlichkeit.