Enthüllt: Die geheimen Ambitionen von Herzogin Camilla

Was vielleicht nicht alle über Camilla, die Herzogin von Cornwall, wissen: Prinz Charles Ehefrau ist eine begeisterte Tänzerin. Schon lange soll die 73-Jährige von einer Teilnahme bei der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" träumen. Und dieser Wunsch ist nun zumindest zum Teil in Erfüllung gegangen: In der Finalshow des britischen "Dancing Stars"-Pendants am 19. Dezember absolvierte die Herzogin einen Cameo-Auftritt.

Camilla absolviert Cameo-Auftitt bei britischen "Dancing Stars"

In einem vorab produzierten Video-Clip lobte Camilla in der BBC-Show das Format dafür, dass es die Nation während der Corona-Pandemie "aufgebaut" hatte. Die Herzogin von Cornwall schloss sich bei ihrem Auftritt einer Reihe von Mitarbeitern, Fans und "Strictly Come Dancing"-Stars in dem emotionalen Clips an, als diese über die positiven Auswirkungen der Show in dem krisenreichen Jahr 2020 sprachen.