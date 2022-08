Körpersprache-Expertin: Besondere Technik Williams und Kates im Umgang mit ihren Kindern

"George, Charlotte und Louis dürfen nicht nur verspielt, lustig, spontan und sogar frech in der Öffentlichkeit sein, sie werden aktiv von ihrer Mutter und ihrem Vater ermutigt", erzählte die Körpersprache-Expertin. Anstatt zu schimpfen, würden William und Kate ihre Kinder oft stolz und vernarrt ansehen - was George, Charlotte und Louis wohl das Lampenfieber nimmt.

Erziehung der Cambridges ist "einzigartig"

"Williams und Kates Elternpflichten waren immer einzigartig, da sie einen Prinzen, eine Prinzessin und einen zukünftigen König in die Regeln, Traditionen und Formalitäten der königlichen Familie einführen und ihnen dabei so viel Spaß und Freiheit wie möglich ermöglichen", ist sich James sicher. "Was wir bei ihren letzten öffentlichen Ausflügen gesehen haben, ist, wie gut sie mit dem 'normalen' Aspekt ihrer Elternschaft umgehen und dass sie wie viele andere Familien wirken, die ihren Tag mit ihren Kindern managen."