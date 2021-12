Private Einblicke: Prinz William erklärt, wie die Royals Weihnachten feiern

Eigentlich hieß es über die Royals bisher, dass die Queen ihren nahen Verwandten das "Monopoly"-Spiel verboten hätte, weil es zu "bösartig" zugehe. William dementierte dieses Gerücht allerdings und erklärte: "Das ist ein gutes Spiel, es geht stundenlang und normalerweise werden alle sehr sauer, weil sie verlieren, aber das spiele ich gerne."

Zu Weihnachten wird gevöllert

Auch sonst gab sich Prinz William redefreudig. So verriet er unter anderem: "Essen ist für mich an Weihnachten sehr wichtig. Ich neige dazu, an Weihnachten viel zu essen. Irgendwo in meinem Magen ist immer ein kleines bisschen Platz für ein bisschen mehr Truthahn oder Wurst oder ein bisschen Wein." Auch Rosenkohl würde ihm schmecken, so der Thronfolger, der auch erzählte, was denn sein liebster Weihnachtsfilm ist.