Vor den Kopf gestoßen: Prinz Joachim bricht Schweigen über Titelentzug seiner Kinder

Prinz Joachim reagierte auf die Entscheidung seiner Mutter entsetzt. "Wir sind alle sehr traurig", sagte er am Donnerstag der Zeitung Ekstra Bladet. "Die Kinder finden sich in einer Situation wieder, die sie nicht verstehen." Er selbst habe erst vor wenigen Tagen von den Plänen der Königin erfahren, so der Prinz, offenbar überrumpelt vom Zeitpunkt der Verkündung. "Im Mai wurde mir ein Plan vorgelegt, wonach die Änderungen passieren würden, wenn die Kinder jeweils 25 Jahre alt werden", so Prinz Joachim gegenüber Ekstra Bladet.