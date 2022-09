Mike Tindall konnte Fauxpas vor König Charles gerade noch abwenden

Mike Tindall, Schwiegersohn der britischen Prinzessin Anne und früherer Rugbyspieler, sprach über einen Fehler, der im beinahe in Anwesenheit des neuen Königs Charles III passiert wäre. In seinem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" verriet er, dass er um ein Haar vor dem Monarchen geknickst hätte. Sein "Fauxpas" sei ihm gerade noch bewusst geworden. "Ich bin einfach hinter meiner Frau hergelaufen, habe sie knicksen sehen. Ich setzte auch an, tat es dann aber glücklichweise nicht - ich machte einfach eine tiefere Verbeugung daraus. Wahrscheinlich hat es ausgesehen, als hätte ich mir den Zeh angestoßen."