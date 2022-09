Queen Margrethe verkleinert dänisches Königshaus, entzieht Enkeln Titel

Die Neuerungen erklärte der Palast am Mittwoch in einem Statement wie folgt: "Ihre Majestät möchte mit ihrer Entscheidung den Rahmen dafür schaffen, dass die vier Enkelkinder ihr Leben in viel größerem Umfang selbst gestalten können, ohne durch die besonderen Pflichten, die eine formelle Zugehörigkeit zum dänischen Königshaus mit sich bringt, eingeschränkt zu werden."

Nikolai und Felix sind die Söhne von Prinz Joachim und seiner ersten Frau Alexandra. 2008 heiratete er Prinzessin Marie. Gemeinsam bekamen sie Henrik und Athena.

Trend zum schlanken Königshaus

Die Kinder Thronfolger Kronprinz Frederik mit seiner Frau Kronprinzessin Mary betrifft die Königshaus-Verkleinerung nicht. Im Gegensatz zu ihren Cousins ​​werden Prinz Christian (16), Prinzessin Isabella (15) und die elfjährigen Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine beide weiterhin "Königliche Hoheiten" sein.

Wie man ein Königshaus mit Anstand verschlankt, ohne dabei auf royale Füße zu treten, hat Schwedens König Carl XVI Gustaf vorgemacht: Er entschied 2019, dass fünf seiner sieben Enkel in Zukunft keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau mehr ausüben müssen. Die Kinder von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill sowie die von Prinz Carl Philip und seiner Frau Prinzessin Sofia sind damit weiter Mitglieder der königlichen Familie, nicht aber des königlichen Hauses - ein kleiner, aber feiner Unterschied auf dem Weg zu mehr Privatsphäre.