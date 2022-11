Prinz Harrys Autobiografie: Freunde wollten nichts zu "Spare" beitragen

Anfang 2023 ist es so weit: Die mit Spannung erwarteten Memoiren von Königssohn Prinz Harry erscheinen. Bereits jetzt wird spekuliert, ob das Werk mit dem vielseitig interpretierbaren Titel "Spare" die Gräben zwischen King Charles III und Prinz William auf der einen Seite und Harry auf der anderen weiter vertiefen würde. Das Wort lässt sich beispielsweise mit "Überflüssig" oder "Ersatzteil" übersetzen und ist vermutlich eine Anspielung auf die Redewendung "The heir and the spare", also "der Erbe und der Ersatz". Dies dürfte auf Harry als jüngeren Bruder von Thronfolger William gemünzt sein, der nur beim Tod des Älteren zum Zuge kommen könnte.