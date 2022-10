Herzogin Meghan träumt von Hollywood-Karriere für ihre Kinder

Sie selbst hat für ein Leben an Prinz Harrys Seite ihren Job als Seriendarstellerin an den Nagel gehängt, ihren beiden Kindern Archie und Lilibet würde Herzogin Meghan eine Karriere in der Filmfrabrik aber nicht verwehren, wie sie kürzlich im Interview mit dem Magazin Variety verriet.

Meghan fände Hollywood-Karriere "großartig"

Nachdem sie und Harry aus der ersten Reihe der Royals ausgetreten sind, leben sie in den USA ein Leben fernab des strengen Hofprotokolls. Da Meghan und Harry keine arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie mehr sind, genießen sie mehr Freiheiten. Und auch was die Zukunft ihrer Sprösslinge anbelangt, sind weniger Grenzen gesetzt als Williams und Kates Kindern.