Bei Beerdigung "schlecht behandelt": Meghan und Harry beschweren sich

Offiziell sah es so aus, als hätten die britische Königsfamilie und die Sussexes - wie Harry und Meghan auch genannt werden - nach dem Tod von Queen Elizabeth II zumindest vorübergehend ihre Streitigkeiten beigelegt. Die beiden nahmen mit dem Rest der Royals an der Beerdigung Ihrer Majestät teil und absolvierten im Vorfeld sogar einen gemeinsamen Auftritt mit William und Kate, womit man nicht so schnell gerechnet hätte. Der Aufenthalt von Prinz Harry und seiner Frau in Großbritannien soll jedoch nicht ohne Spannungen über die Bühne gegangen sein, so Medienberichte. Jetzt heißt es sogar, die Sussexes hätten sich über die Behandlung, die ihnen zuteil wurde, bei ihrem Umfeld beschwert.

Meghan und Harry: Stiefmütterliche Behandlung bei Queen-Begräbnis?

Der Royal-Experte Richard Johnson behauptete kürzlich in einem Artikel für die New York Daily News, dass Prinz Harry und Meghan Beschwerden gegenüber ihren Freunden offengelegt hätten, nachdem sie am 19. September beim Begräbnis der Königin waren.