Warum ausgerechnet Kate über Harrys Memoiren "not amused" sein wird

Im vergangenen Jahr fand der erste royale Auftritt nach den Winterferien am 10. Jänner statt, als die Duchess of Gloucester an der Eröffnungszeremonie und dem Abendessen des Regents' Court of Benefactors in der Royal Academy of Music teilnahm. Einen Tag später besuchte die Gräfin von Wessex ein Event in Doha, Katar.

Im kommenden Jahr wird das Ende der Winterferien von der Veröffentlichung von Harrys Memoiren überschattet werden. Nicht besonders erfreulich für die Königsfamilie, die dem Buch des Prinzen mit Angst entgegenblicken soll. "Die größte Bedrohung für die Royals und ihre größte Sorge ist sicherlich die bevorstehende Autobiografie", sagte Adelsexpertin Katie Nicholl gegenüber Entertainment Tonight. Der Grund für die Besorgnis sei, dass die Königsfamilie "nicht wisse, was sie von dem Buch erwarten soll". Man sei auf das Schlimmste gefasst.