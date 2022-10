Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy zeigt Söhnchen

Chelsy sagte einmal, das riesige Medieninteresse an ihrer Beziehung zu Harry sei "hart" für sie gewesen. Harry nahm Chelsy, die nach ihrem Studium in Kapstadt im englischen Leeds studierte, zu zahlreichen Anlässen im britischen Königshaus mit. Auch bei der Hochzeit seines älteren Bruders Prinz William mit Kate im Frühling 2011 war sie dabei. Dies nährte Spekulationen, Harry könne Chelsy Davy heiraten. Doch noch im selben Jahr trennte sich das Paar nach siebenjähriger On-Off-Beziehung. Die beiden sind allerdings Freunde geblieben, und so gehörte Chelsy zu den rund 600 geladenen Gästen, die 2018 Harrys und Meghans Hochzeit beiwohnten. Die beiden leben mit ihren Kindern Archie und Lili in den USA.