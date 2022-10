Zu brisant? Harry will Memoiren abschwächen - Erscheinungsdatum verschoben

Die mit Spannung erwarteten Memoiren von Königssohn Prinz Harry erscheinen am 10. Jänner 2023. Die Autobiografie trage den Titel Spare, teilte der Verlag Penguin Random House am Donnerstag in London mit. Das Wort lässt sich unter anderem mit "Überflüssig" oder "Ersatzteil" übersetzen. "Wir freuen uns, die bemerkenswert persönliche und emotional kraftvolle Geschichte von Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, ankündigen zu können", so der Verlag.

Harry will Passagen abschwächen

Das Titelbild stellt eine Nahaufnahme des 38-Jährigen dar. Eigentlich war das Buch bereits für diesen Herbst angekündigt worden. Medienberichten zufolge wollte der Enkel von Queen Elizabeth II nach ihrem Tod am 8. September aber einige Passagen nochmal überarbeiten und abschwächen.