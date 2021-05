Prinz Harrys Angewohnheit, um sich sympathisch zu machen, enthüllt

Anstatt "got to", "could have" oder "want to" verwende Prinz Harry jetzt im US-Amerikanischen geläufige Abkürzungen wie "gotta", "coulda" oder "wanna". Er selbst stellte in seinem Podcast-Interview diesbezüglich fest: "Ich werde zum Amerikaner."

Dass der Bruder von Prinz William seinen Akzent an seine neue Heimat anpasst, deutet Serlin als bewusste Entscheidung. Die Kommunikationsexpertin ist sich sicher, dass Harry sich damit erhoffe, in den USA sympathisch zu wirken. "Damit streckt man die Hand aus und sagt: 'Ich bin wie du.' Es geht darum, zugänglich zu sein", so Serlin.

Damit, unauthentisch oder schleimerisch zu sein, habe dies aber nichts zu tun. Es sei vielmehr eine Geste von kulturellem Respekt. "Harry zeigt, dass er bereit ist, Elemente seiner Kultur aufzugeben, um sich in eine andere einzufügen", stellt die Expertin fest.