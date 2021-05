Prinz Harrys und Prinz Williams gemeinsam geschmiedete Geheimpläne

Es hatte Spekulationen gegeben, dass Harry zumindest für den 95. Geburtstag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. in Windsor bleiben könnte, was schlussendlich nicht der Fall war. Der Grund soll seine schwangere Frau Meghan gewesen sein. Sie war auf Anraten ihres Arztes in den USA geblieben.

Prinz Harry: Bittersüßes Wiedersehen

Trotz diverser Berichte, wonach das erste Aufeinandertreffen mit einigen Familienmitgliedern "eisig" verlaufen sein soll, habe Harry sich über das Wiedersehen gefreut, heißt es im Bericht von Entertainment Tonight weiter. Insbesondere, da die Corona-Pandemie ihn und Meghan im letzten Jahr daran gehindert habe, in Harrys Heimat zurückzukehren.

Laut der Quelle habe Harry die Zeit genützt, um mit seinem älteren Bruder Prinz William an der bevorstehenden Enthüllung der Gedenk-Statue für ihre Mutter Prinzessin Diana zu arbeiten. Welche Pläne die beiden geschmiedet haben, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Harrys zweites Kind - eine Tochter - im Sommer zur Welt kommen soll. Ob er tatsächlich - wie angekündigt - aus den USA anreisen wird, ist also fraglich. Möglicherweise wurden diesbezüglich finale Abmachungen ausdiskutiert.

Das Kunstwerk soll am 1. Juli am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Während die Beziehung der beiden spätestens nach Harrys und Meghans Rückzug aus dem Königshaus im vergangenen Jahr als angespannt gilt, "bleiben beide Brüder fest entschlossen, Dianas Vermächtnis gemeinsam weiterzuführen", fügt die Quelle hinzu.