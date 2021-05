Erster offizieller Auftritt von Prinz Harry nach Begräbnis von Prinz Philip

Erstmals seit dem Umzug nach Kalifornien im vergangenen Jahr ist Prinz Harry bei einer Großveranstaltung vor Publikum aufgetreten. Bei dem Corona-Spendenkonzert "Vax Live" sprach Harry am Sonntag vor Tausenden vollständig gegen das Coronavirus geimpften Zuschauern in einem Stadion in Los Angeles. "Heute Abend stehen wir zusammen in Solidarität mit den Millionen Familien in Indien, die gegen eine verheerende zweite Welle kämpfen", sagte er. Es war Harrys erster öffentlicher Auftritt seit dem Begräbnis seines Großvaters Prinz Philip am 17. April.

In den USA war der 36-Jährige zuletzt bei dem aufsehenerregenden Interview von Oprah Winfrey zusammen mit seiner Frau Meghan Markle zu sehen. Dabei hatte das Paar Teilen des Königshauses Rassismus gegenüber Meghan vorgeworfen.