Überraschend in London: Wieso Harry schon vor Krönung in England weilt

Prinz Harry ist zu einem Gerichtstermin in London eingetroffen. Der jüngere Sohn von König Charles III erschien am Montag am High Court zu einer Anhörung wegen seiner Klage gegen den Verlag Associated Newspapers Limited. Harry wirft ANL, zu dem die Blätter Daily Mail und Mail on Sunday gehören, vor, illegal Informationen über ihn erlangt zu haben. Privatermittler seien angeheuert worden, um Abhörgeräte in Autos und Häusern zu installieren und Telefonate mitzuhören.

Harry schäkerte vor Gerichtsgebäude mit Fotografen

Prinz Harry zeigte sich trotz des unerfreulichen Grundes für seine England-Visite bester Laune, als er vor dem Gerichtsgebäude von Fotografen geknipst wurde und sich mit Presse-Leuten unterhielt.