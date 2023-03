Harry in London: Wo nächtigt er nach Rauswurf aus Frogmore Cottage?

Prinz Harry ist unerwartet noch vor der Krönung seines Vaters nach London gereist. Der jüngere Sohn von König Charles III erschien am Montag am High Court zu einer Anhörung wegen seiner Klage gegen den Verlag Associated Newspapers Limited. Harry wirft ANL, zu dem die Blätter Daily Mail und Mail on Sunday gehören, vor, illegal Informationen über ihn erlangt zu haben. Privatermittler seien angeheuert worden, um Abhörgeräte in Autos und Häusern zu installieren und Telefonate mitzuhören.

Nächtigt Prinz Harry auf Schloss Windsor?

Beobachter spekulierten angesichts Harrys Überraschungsbesuch, ob der Herzog von Sussex sich womöglich mit Familienmitgliedern zum Krisengespräch treffen werde. Und es sind auch noch weitere Fragen offen - darunter, ob Harry mit seiner Frau Meghan und seinen beiden Kindern Archie und Lilibet angereist ist.

Unklar sei auch, ob Prinz Harry auf Schloss Windsor übernachten wird. Auf dem weitläufigen Areal stand ihm und Meghan stets das Frogmore Cottage zur Verfügung.