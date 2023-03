Prinz Archie herabgesetzt: Palast unterläuft auf königlicher Webseite Fehler

Anfang dieses Monats hat die britische Königsfamilie ihre Website aktualisiert, um die königlichen Titel von Prinz Archie und Prinzessin Lilibet zu verlautbaren - die zu Prinz und Prinzessin ernannt worden sind. Die Biografie von Prinz Archie auf der Website des britischen Königshauses enthält aber einen Fehler, wie das US-Magazin People entdeckt hat.

Archie in Thronfolge nach hinten verschoben

Während Archie auf der offiziellen Website jetzt als "Prinz Archie von Sussex" bezeichnet wird, heißt es auf der Seite immer noch, dass er der siebte in der Thronfolge ist, was seine Position bei der Geburt im Mai 2019 war. Nach dem Tod seiner Urgroßmutter Königin Elizabeth im September und der Thronbesteigung seines Großvaters King Charles steht Archie nun aber eigentlich an sechster Stelle in der Thronfolge. Mit einem entsprechenden Update hat sich der Palast bisher aber Zeit gelassen.