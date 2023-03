Prinz Harry: Räumungsanweisung von König Charles nur die Spitze des Eisbergs

Immobilien im Eigentum des Königshauses sollen in Zukunft zu kommerziellen Preisen vermietet werden, auch an Personen "außerhalb der Familie", so der Insider. Daneben sei ein Personalabbau geplant.

"Die Personalausstattung war kopflastig. Das hat sich im Laufe der Zeit aufgebaut, mit Beratern für Berater und so weiter. Dies wird alles aufhören. Der Chef (Anmerkung: Charles) will effektive Leute in effektiven Positionen, die angemessen bezahlt werden." Charles soll demnach eng mit Thronfolger Prinz William zusammenarbeiten, um die Monarchie zukunftsfit zu gestalten.