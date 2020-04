Prinz Harry gratulierte kleiner Lokomotive Thomas

Der britische Prinz Harry hat Thomas, der kleinen Lokomotive ("Thomas the Tank Engine"), zum 75. Geburtstag gratuliert. Die freundliche und hilfsbereite Dampflokomotive ist die Hauptfigur einer Reihe von Geschichten und einer Fernsehserie für Kinder. 1945 verfasste der britische Pfarrer und Eisenbahnfan Wilbert Awdry den ersten Band der beliebten sogenannten Railway Series.

Royals in neuer Folge

Anlässlich des Geburtstages wird eine neue 22-minütige Folge gezeigt, in der als Zeichentrickfiguren auch Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II., und sein Vater Charles als kleiner Bub zu sehen sind. Harry (35) sitzt bei seinem kurzen Auftritt als Gratulant in einem Sessel und hält ein Buch über die Dampflok in den Händen. "Thomas, die Lokomotive, war in den vergangenen 75 Jahren für so viele Familien ein ermutigendes, vertrautes Gesicht", sagte Harry. Er selbst habe auch gute Erinnerungen daran.