Prinz Harry gibt Debüt als Komiker und macht Witze über sich selbst

Prinz Harry bewies Sinn für Humor in einem Video, das am Montag in seinem Haus in Montecito für das 17. jährliche "Stand Up for Heroes" gedreht wurde. Der Herzog von Sussex trug stolz seine Militärmedaillen und hielt einen Monolog im Stand-up-Stil.

Prinz Harry macht für guten Zweck Witze über sich selbst

"Hallo New York", begann der Sohn von König Charles III. seine Rede. "Natürlich fühlte ich mich zutiefst geehrt, als Bob mich gebeten hat, heute Abend mit euch allen meinen Stand-up-Auftritt zu debütieren", sagte er und bezog sich dabei auf den Journalisten Bob Woodruff und die Bob Woodruff Foundation, die in Zusammenarbeit mit dem New York Comedy Festival die Veranstaltung im Lincoln Center in New York City veranstaltete.

