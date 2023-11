Finstere Prognose für Meghans und Harrys Ehe: "Eher Jahre als Jahrzehnte"

Seit ihrer Hochzeit in der St. George's Chapel in Windsor Castle im Jahr 2018 haben sich die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle und der britische Prinz Harry von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, sind nach Kalifornien gezogen und ziehen in den USA gemeinsam zwei Kinder, Lilibet und Archie, groß. Seitdem macht es immer wieder macht es den Eindruck, als würde man den Sussexes kein glückliches Leben vergönnen. Ein berühmter ehemaliger Vanity Fair-Redakteur behauptet jetzt sogar, dass die Ehe von Herzogin Meghan und Prinz Harry "eher Jahre als Jahrzehnte" halten wird.

War Meghan nur hinter Harrys Bekanntheit her?

In letzter Zeit häuften sich Gerüchte um mögliche Spannungen in der Ehe der Sussexes, nachdem sich die beiden mit beruflichen Rückschlägen konfrontiert gesehen haben. Der frühere Vanity Fair-Redakteur Graydon Carter gießt nun noch mehr Öl ins Feuer. Der Kanadier ist der Meinung, dass die Herzogin von Sussex, die seit 2018 mit dem Herzog von Sussex 2018 verheiratet ist, Harry in die Irre geführt habe, um ihre Bekanntheit zu steigern.

➤ Lesen Sie hier mehr: Es liegt nicht am Titel: Wieso Prinzessin Kate zusätzliche royale Privilegien genießt