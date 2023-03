Prinz Harry über sein "zerrüttetes Zuhause"

Gerade haben sich die Wogen um seine Memoiren geglättet, meldet sich Prinz Harry erneut zu Wort - diesmal mit einem flammenden Plädoyer für mehr Verletzlichkeit. "Dass Männer über ihre Gefühle reden, ist nötiger denn je zuvor", sagte der Royal am Wochenende in einem online übertragenen Gespräch mit dem kanadischen Trauma-Experten und Autoren Gabor Maté. Gesagt, getan.

Viel verloren, viel gewonnen

In lauschiger Kaminzimmer-Atmosphäre bekannte Harry: "Ich fühle mich besser als je zuvor." An diesen Punkt sei er gelangt, indem er versucht habe, stark zu sein, aber gleichzeitig auch seine Verletzlichkeit zuzulassen. "Ich habe viel verloren", sagte der 38-Jährige über den Abschied aus dem britischen Königshaus. "Aber gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in dem Umfeld dort nicht möglich gewesen, sagte Harry mit Blick auf seine alte Heimat. Harry und seine Frau Meghan (41) hatten sich 2020 von ihren offiziellen Pfichten aus dem Königshaus zurückgezogen und sich ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder, Archie (3) und Lilibet (1).