Sarah Ferguson traf auf Geist von Queen Elizabeth

Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah "Fergie" Ferguson, ist eigenen Angaben zufolge davon √ľberzeugt, manchmal vom Geist von Queen Elizabeth besucht zu werden. In einem Interview mit dem US-People-Magazin erz√§hlte sie, dass die Hunde, die sie nach dem Tod der Queen von ihr √ľbernahm, manchmal ohne ersichtlichen Grund "ins Nichts" bellen w√ľrden.

Sandy und Muick "Ikonen"

"Sie sind nationale Ikonen, also gerate ich jedes Mal in Panik, wenn sie hinter einem Eichhörnchen herrennen", so Fergie. "Aber sie bereiten mir große Freude. Dass sie manchmal ins Leere bellen, liegt daran, dass die Königin vorbeikommt, denke ich."