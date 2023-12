Prinz George: Williams und Kates Sohn soll mit Tradition brechen

Es hatte zuvor Spekulationen darüber gegeben, dass George in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William treten und sich am renomierten Eton College einschreiben würde. Anfang des Jahres wurde die Familie auch beim Besuch des Eton College gesichtet, in dem auch Prinz Harry einst zur Schule ging.

Es wurde aber auch berichtet, dass Kate in den letzten Monaten gleich zweimal an einer ihrer früheren Schulen, dem Marlborough College, gesehen wurde und Anfang des Monats zusammen mit George und William bei einer Führung durch die Schule in Wiltshire gesehen wurde. Dies wiederum sorgte für Mutmaßungen, dass der derzeit zehnjährige Prinz die ehemalige Schule seiner Mama besuchen könnte, wenn er ein Teenager ist.