Meghans Bemerkung über Sohn Archie lässt Royal-Fans den Kopf schütteln

Herzogin Meghan hat im Rahmen des "Variety's Power of Women"-Events gegenüber E! News verraten, dass sie und ihre Familie in ihrem Haus in Montecito, Kalifornien, bereits in Weihnachtsstimmung sind. "Ich liebe es, mit meinen Kindern den Baum zu stutzen und zu schmücken", erzählte sie. Was sich ihre und Harrys Kinder heuer zu Weihnachten wünschen, hat Meghan nicht verraten. Ein Kommentar über ihren Sohn Archie lässt aber vermuten, dass dieser mit seinen viereinhalb Jahren bereits durchaus hohe Forderungen stellt.

Archie wünscht sich mit vier Jahren besondere Profi-Kamera

Die ehemalige Schauspielerin trat mit vor wenigen Tagen zusammen mit dem Fotografen Misan Harriman und dem Filmproduzenten David Oyelowo auf, um die Vorführung eines neuen Netflix-Kurzfilms zu moderieren. Dabei enthüllte die Herzogin von Sussex, dass Archie ein großes Interesse am Fotografieren habe.

