Brad Pitt wird 60: Mit welchen "Optimierungen" er versucht, sich jünger zu machen

Im Gespräch mit Extra bezeichnete George Clooney seinen langjährigen Kumpel Brad Pitt kürzlich als "hübschen Jungen". So attraktiv, wie alle sagen, sei er allerdings nicht. "Ich weiß nicht, ob Sie ihn in letzter Zeit aus der Nähe gesehen haben. Er sieht nicht so gut aus. Aber mit Make-up und visuellen Effekten sind wir in der Lage, ihn zu retten", scherzte der Schauspieler. Fans sind diesbezüglich anderer Meinung. Und auch die Boulevardpresse findet, der Filmstar, der am 18. Dezember seinen 60. Geburtstag feiert, würde statt älter immer jünger aussehen.

Die Beauty-Routine von Hollywood-Schönling Brad Pitt

So ist etwa die Daily Mail der Meinung, Pitts volle Haarpracht würde zu seinem juvenilen Look beitragen, ebenso wie der Umstand, dass er in der Bauchregion nicht "nachgelassen" hat und nach wie vor mit einer muskulösen Figur beeindruckt. Dies könnte daran liegen, dass er der Schauspieler das Trinken aufgegeben hat und sich offenbar seit sechs Jahren vegan ernährt, heißt es in einem Artikel über den Hollywoodstar.

