Strahlende Haut: Angelina Jolies Beauty-Routine und Ernährungsweise

Jolie soll ihren Speiseplan außerdem mit viel Urgetreide, Nüssen und Samen verfeinern. Sie behauptet, eine Kombination aus Quinoa, Chiasamen, Hirse, Buchweizen und Dinkel habe ihr geholfen, gesund zu bleiben und ihre schlanke Figur zu bewahren. Jolie meint ferner, dass diese Lebensmittel sie mit Nährstoffen versorgen, die ihren Körper nähren und ihrer Haut einen taufrischen Glanz verleihen.

Trainiert wird fünfmal die Woche

Außerdem hält sich die US-Schauspielerin in Form, indem sie mit einem Personal-Trainer trainiert. Jolie begann für den Film "Lara Croft: Tomb Raider" mit dem Promi-Trainer Gunnar Peterson zu arbeiten und hat dies seitdem so beibehalten. Jolie trainiert angeblich fünf Tage die Woche, jeweils zwei Stunden. Sie integriert gerne eine Vielzahl an Aktivitäten in ihre Fintess-Routine, wie Yoga, Cardio-Training, Zirkeltraining, Pilates, Laufen, Krav Maga, Kickboxen und andere Sportarten.