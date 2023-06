Verdächtiger Termin: Prinz Georges gestrenge Zukunft schon jetzt besiegelt?

König Charles' Enkel wird seit September vergangenen Jahres an der Lambrook School in Berkshire unterrichtet. Jetzt hat Georges Besuch der renommierten Schule, die 46.000 Pfund pro Jahr (ca. 53.778 Euro) an Gebühren kostet, Gerüchte darüber ausgelöst, ob der zweite in der Thronfolge in die Schuhe seines Vaters treten und ebenfalls das Eton College besuchen wird, wenn es so weit ist.

Der Palast hat die Gerüchte bisher nicht bestätigt.