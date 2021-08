Prinz Charles: "Unsere Welt ist in der Krise"

Nach den verheerenden Waldbränden im Süden Europas hat Prinz Charles erneut zu konsequenterem Klimaschutz aufgerufen. "Unsere Welt ist in der Krise, und egal, wo man ist, kein Land ist immun", schrieb der britische Thronfolger am Samstag in einem Gastbeitrag für die MailOnline. Das hätten die verheerenden Waldbrände im Süden Europas, aber auch die Flutkatastrophen und Dürren der letzten Wochen und Monate "herzzerreißend" gezeigt.