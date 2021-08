Nach Harry-Debakel: Vor diesem Schicksal Charles seine Enkel bewahren

Er selbst soll jahrelang unter seiner unterkühlten Beziehung zu seinem Vater, dem verstorbenen Prinz Philip, gelitten haben. Nun wird Prinz Charles von seinem Sohn Harry vorgeworfen, ihn nach seinem Umzug in die USA im Stich gelassen zu haben. Dieser habe ihm einen Kreislauf aus "Schmerz und Leid" vererbt, beschwerte sich der Herzog von Sussex in einem Interview. "Er behandelte mich so, wie er selbst behandelt wurde."

Harry litt unter Pflichten und wünschte sich mehr Freiheit

Zudem habe Harry eigenen Angaben zufolge unter seinen royalen Pflichten und dem großen Medieninteresse immer gelitten."Jedes Mal, wenn ich Anzug und Krawatte anziehen und die Rolle spielen musste [...] war ich, noch bevor ich das Haus verließ, schweißgebadet", erzählte der Prinz in der AppleTV-Doku "The Me You Can’t See".