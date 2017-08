Es mag damit zusammenhängen, dass sich Lady Dianas tragischer Tod heuer zum 20. Mal jährt – doch einer neuen Umfrage zufolge ist Prinz Charles' Beliebtheit bei den Briten in letzter Zeit drastisch gesunken.

Prinz Charles wird immer unbeliebter

Wenig überraschend: Als beliebtester Royal gilt Prinz Harry. Als König würden ihn aber nur 11 Prozent gerne sehen. 51 Prozent wünschen seinen Bruder Prinz William als nächsten König, obwohl er nach seinem Vater Prinz Charles nur Zweiter in der Thronfolge ist.

Es sind aber nur 22 Prozent der Meinung, dass Charles seine Mutter, Queen Elizabeth II beerben sollte, so die Sun. Ein Großteil von Charles' Befürwortern seien über 75-Jährige.

Die Beliebtheit des Prinzen ist in den vergangenen vier Jahren fast um die Hälfte gesunken. Nur 36 Prozent der Befragten sind der Meinung, Charles hätte einen positiven Einfluss auf die Monarchie. 2013 waren es immerhin noch 60 Prozent.

Erst vor Kurzem hatte Channel 4 in einer neuen Enthüllungsdoku bisher unveröffentlichte Aufnahmen gezeigt, in denen sich Prinzessin Diana besonders unverblümt zu ihrer maroden Ehe mit Charles und seinem Verhältnis mit Camilla geäußert hatte ( dazu mehr ).

Obwohl Charles' und vor allem Camillas Beliebtheit in den Jahren nach dem Tod von Lady Diana gestiegen war, dürften nun die neuen Negativ-Schlagzeilen um ihre Affäre verheerende Auswirkungen auf ihre Reputation haben.

"Das wird nach all der Arbeit sehr weh tun, die er getan hat, um sein Image aufzupolieren. Ich denke, Charles wird am Boden zerstört sein", spekuliert Penny Junor, Autorin der Camilla-Biografie "The Duchess: The Untold Story" über das Ergebnis der Studie.

