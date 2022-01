Prinz Andrew: Wird Klägerin Giuffre einen Vergleich akzeptieren?

Inmitten des Skandals um den britischen Prinz Andrew entzog Queen Elizabeth II. ihrem wegen Missbrauchsvorwürfen in den USA verklagten Sohn alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. Der 61-Jährige werde sich demnach in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London in einer Stellungnahme mit. Klägerin Virginia Roberts Giuffre beschuldigt ihn laut ihrer Aussage, sie als Minderjährige im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Nun gab sie über ihren Anwalt Bescheid, wie sie zu einem möglichen Vergleich vor Gericht mit dem Royal steht.

Prinz Andrew: Wird Klägerin Roberts Giuffre Vergleich akzeptieren?

Virginia Roberts Giuffre wird laut ihren Anwälten einen Vergleich und damit eine Einigung mit Prinz Andrew vor Gericht nur akzeptieren, wenn sie ihn "zur Rechenschaft zieht". Der Herzog von York dementierte Klägerin Roberts Giuffre jemals getroffen zu haben - eine Behauptung, welche für die Klägerin "unbegreiflich" sei. "Es gibt eine Reihe von Dingen, die er hätte sagen können, die schwer angreifbar gewesen wären", meinte der Klägeranwalt David Boies.