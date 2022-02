Prinz Andrew: Umstrittener öffentlicher Auftritt mit Queen trotz Missbrauchsskandal

Diese Nachricht kam, nachdem am vergangenen Wochenende bekannt wurde, dass Prinz Andrew am 10. März – fast drei Wochen vor dem geplanten Auftritt mit seiner Mutter – in London Anwälte treffen wird, die Virginia Roberts Giuffre vertreten, um laut einer Quelle unter Eid auszusagen.

Virginia Roberts Giuffre klagt den britischen Royal in New York an und behauptet, er habe sie als 17-Jährige sexuell missbraucht. Damals sei sie vom als Sexualstraftäter verurteilten Unternehmer Jeffrey Epstein, einem Freund von Prinz Andrew, mehrmals zum Sex mit dem Herzog gezwungen worden. Sie gibt außerdem an, zuvor Opfer eines von dem Multimillionär und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Missbrauchsrings geworden zu sein. Andrew bestreitet die Behauptungen vehement.