Prince Jackson über besten Rat, den ihm sein Vater Michael Jackson gegeben hat

Prince Michael Jackson Jr., Sohn des verstorbenen Musikers Michael Jackson, hat in der Fox Souls-Show "The Mix" einen seltenen Auftritt absolviert, in dem er auf eine Weisheit zu sprechen kam, die ihm sein verstorbener Vater zu Lebzeiten mit auf den Weg gegeben hat.

Prince Jackson über wichtigen Rat seines Vaters

"Weißt du, es gibt so viele Weisheiten, die mir so am Herzen liegen, dass ich das Gefühl habe, dass sie jederzeit anwendbar sind. Mein Leitprinzip ist jedoch, dass man nie aufhören soll zu lernen. Ich habe meinen Abschluss gemacht, und das bedeutet nicht, dass ich aufgehört habe zu lernen. Und mein Vater sagte etwas in der Art: 'Die Minute, in der du aufhörst zu lernen, ist die Minute, in der du anfängst zu sterben'", erzählte Prince Jackson über den für ihn wichtigsten Rat seines Vaters.