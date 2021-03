Verliebt in diesen Schauspieler? Paris Jackson entfacht Datinggerüchte

Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung noch nicht. Die geposteten Bilder und Liebesbekundungen machen aber den Eindruck, als wären die beiden ein Paar.

Wer ist Emile Hirsch?

Der in Los Angeles geborene Hirsch begann seine Schauspielkarriere in den späten 1990er Jahren. Damals wirkte er in Fernseh-Produktionen wie "Sabrina – Total Verhext!", "New York Cops – NYPD Blue" und "Emergency Room" mit. Einem größeren Publikum wurde er mit den Filmen "Club der Cäsaren" (2002), "Lost Heaven" (2002) und "The Girl Next Door" (2004) bekannt. In dem 2007 erschienenen Filmdrama "Into the Wild" unter der Regie von Sean Penn war Hirsch in der Rolle des Abenteurers Christopher McCandless zu sehen und gewann dafür den National Board of Review Award als Bester Nachwuchsdarsteller 2007.

Emile Hirsch hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn, der 2013 zur Welt kam.