Pippa Middleton: Hochzeit kostet ein Vermögen

Bei den Vorbereitungen für Pippa Middletons Hochzeit werden keine Kosten und Mühen gescheut. Schon der Verlobungsring, den Millionär James Matthews Kates kleiner Schwester an den Finger gesteckt hat, kostete ein Vermögen. Doch auch die Hochzeitsfeier will sich das Paar so einiges kosten lassen.

Edel-Champagner für fast 400 Gäste

Geheiratet wird in Pippas und Kates Heimatort Berkshire, in der St. Mark's Church. Die Hochzeitsfeier, zu der rund 350 Gäste erwartet werden, findet im Anschluss an die Trauung im Garten von Pippas Eltern statt.

"Das wird keine Würstchen-und-Kartoffelbrei-Party", erzählte jetzt ein Vertrauter des Paares gegenüber der Daily Mail. "Es wird ein schillerndes Fest."

Ihren Gästen wollen Pippa und James so einiges bieten: "Der beste Champagner, 'Krug' oder 'Bollinger', und ein speziell ausgeklügelter Champagner-Cocktail. Pippa und James haben eine Schwäche für den 'Blanc de Noir Tillington 2009' von 'Nyetimber' für 75 Pfund (Anm.: rund 87 Euro) pro Flasche und wundervolles Essen. Es werden keine Kosten gescheut."

Schlichtes Brautkleid

Pippa werde ein einfaches, aber schönes Kleid tragen: "Nichts Ausladendes, aber sie liebt Spitze und lange Ärmel. Es wird nicht so viele Ornamente geben. Es wird etwas sein, dass ihre atemberaubende Figur betont, aber zugleich nicht aussieht wie das Kleid der Brautjungfern."

Die Hochzeit von Pippa Middleton und ihrem Millionär ist für diesen Sommer geplant: Medienberichten zufolge wollen die beiden einander im Juni das Jawort geben.

