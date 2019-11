Pink weiß nicht, wann ihr Hochzeitstag ist

Seit 13 Jahren sind die Sängerin Pink und der ehemalige Motocrossfahrer Carey Hart verheiratet. So viel steht schon mal fest. An den genauen Tag können sich die beiden aber offenbar nicht erinnern. Wie Pink gegenüber Entertainment Tonight nun angab, würden sie schlicht nicht mehr wissen, ob es denn der 6. oder der 7. Jänner 2006 gewesen war, an dem sie sich das Ja-Wort gaben.

Ausmachen würde ihnen das allerdings nicht viel. Pink und Carey legen eben nicht viel Wert auf Jahrestage: "Wir haben anfangs eine große Sache draus gemacht, jetzt sind wir einfach froh, dass wir zusammen sind", so die Sängerin.

Pink und Hart führen seit jeher eine On-Off-Beziehung, die bislang mehrere Pausen und "Trennungen" überstanden hat. Aktuell zeigen sich die beiden glücklich miteinander und mit ihren zwei gemeinsamen Kindern, der achtjährigen Willow Sage und dem zweijährigen Jameson Moon.