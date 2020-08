Pietro Lombardi will DSDS-Rausschmiss nicht wahrhaben

Zwei Jahre lang urteilte Pietro Lombardi im TV über die Schicksale potenzieller "Superstars". Nun ist er seinen Job in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" los, wie er gestern in einem Statement auf Instagram bestätigte. Gerne hätte er weitergemacht, sagt er unter anderem: "Für mich war DSDS kein Job. Ich lebe DSDS. Ich fühle DSDS", so Lombardi. Er "habe ein trauriges Auge", sehe seinen Abgang aber nicht als Abschied, sondern "vielleicht als Wiedersehen". Nämlich dann, wenn DSDS oder RTL in einem Jahr vielleicht merken, dass sie "sein Lächeln" zurück wollen.