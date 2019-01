Pietro Lombardi: Bittere Abrechnung mit Sarah

Mit giftigen Kommentaren hatten sich Pietro Lombardi und Sarah Engels nach ihrer Trennung Ende 2016 bisher zurückgehalten. Selbst nach ihrem Seitensprung, der schließlich zum Ende der Beziehung der beiden Jungeltern führte, nahm Pietro Sarah in Schutz. "Wir werden immer miteinander verbunden sein", stellte Pietro über die Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Alessio klar und erklärte: "Sarah ist eine tolle Mutter."

Lombardis Abrechnung mit Sarah

In einem Interview mit RTL schlug der Sänger nun auf einmal andere Töne an, als er auf seine Ex zu sprechen kam.

"Ich habe sie auch immer mitgezogen", erklärte der Musiker in der " Pietro Lombardi Show". Damit spielte der Musiker auf das Finale von " Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 20111 an. Damals holte er den Titel, während Sarah Platz zwei belegte.

Da die beiden zu diesem Zeitpunkt ein Paar waren, habe er Sarah bei seinen Auftritten stets dabeihaben wollen – um auch ihre Karriere zu pushen, behauptete der einstige DSDS-Gewinner nun.

"Jeden Auftritt, den ich gemacht habe, habe ich gesagt: 'Komm mit, sing mit. Ich möchte, dass du mitsingst'", so der 26-Jährige, der heute selbst neben Dieter Bohlen als Juror in der DSDS-Jury sitzt.