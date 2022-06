Pete Doherty packt über explosive Beziehung mit Ex Kate Moss aus

In seinen Memoiren mit dem Titel "A Likely Lad", welche am 16. Juni erschienen, erinnert sich Doherty an seine von Skandalen geprägte Beziehung mit dem britischen Supermodel. Der Rocker kommt in seinem Buch unter anderem auf einen gemeinsamen Urlaub in Thailand im Jahr 2007 zu sprechen, in dem Moss ihn aus dem Gefängnis holen musste, nachdem er verhaftet worden war, weil er mit Rucksacktouristen Drogen konsumiert hatte. Doch immer noch unter Drogeneinfluss sei er gegenüber seiner damaligen Freundin aggressiv und gewalttätig geworden, bevor er die verdutzte Kate Moss bei der Polizeistation stehen ließ.

"Kate und David Tang kamen, um mich aus der Polizeiwache zu holen, und ich war so verrückt, dass ich Kate [beschimpfte] und ihr einen fliegenden Tritt versetzte, dann rannte ich die Autobahn hinunter", schreibt Doherty in seinen Memoiren. "Als Nächstes wachte ich in einer thailändischen Polizeishorts in Heathrow auf – ich hatte nicht einmal meinen Pass", so Doherty über sein damaliges Blackout.