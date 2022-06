"Besessenheit": Pete Doherty äußert sich zu seinen Drogenproblemen

Der Sänger machte während seiner Karriere immer wieder mit seinem von Drogenproblemen geprägten Lebensstil Schlagzeilen. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Katia de Vidas in der Normandie auf dem Land, laut eigener Aussage seit ungefähr November 2019 auch ohne Smartphone. Den Doherty für die Schlagzeilen gebe es nicht mehr: "Er ist gegangen, "dust in the wind"", sagte der 43-Jährige. Am 16. Juni veröffentlicht der Brite die Biografie "A Likely Lad" über sein turbulentes Leben.