Amy Winehouse: Sänger Prince versuchte sie vor ihrem Ehemann zu retten

In seinem Buch "My Amy: The Life we shared" schreibt Tyler James über den Moment, als er gemeinsam mit Winehouse und ihrem damaligen Partner Blake Fielder-Civil bei einem Konzert von Prince Backstage in dessen Garderobe war. "Blake verhielt sich paranoid, angekratzt und ging auf die Toilette von Prince, um dort Drogen zu nehmen", erinnert sich der Autor zurück und fügt hinzu: "In der Umkleidekabine lag Bargeld, es lag einfach offen auf dem Schminktisch. Niemand hat darauf geachtet."

Dieses soll sich der Ehemann der Sängerin unerlaubt genommen haben und später vor James und Winehouse darüber gescherzt haben: "Amy hat es abgetan. Ich wusste, dass sie wusste, dass es falsch war, aber vor ihm lachte sie darüber, weil es ihr unangenehm war... Es stellte sich heraus, dass Blake auch einige von Princes Haarbürsten gestohlen hatte."