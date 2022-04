Neuer Freund ein Frauenheld? Töchter besorgt um Demi Moore

Nachdem Gerüchte um eine Beziehung Demi Moores mit dem Schweizer Koch, Restaurant- und Hotelbesitzer Daniel Humm die Runde gemacht hatten, hat dieser seine Liaison mit der Schauspielerin inzwischen bestätigt. "Ja, das ist so" - mit diesen, wenigen Worten machte Humm seine Liebe zu Moore in einem SRF-Interview offiziell.

Demi Moores Freund Daniel Humm soll ein "Player" sein

Zuvor hatte Page Six erstmals von der Romanze des Star-Kochs und Demi Moore berichtet. Seit einigen Monaten schon seien die beiden ein Paar, hieß es Anfang April. Sie sollen regelrecht füreinander brennen, verriet ein Insider gegenüber dem Promi-Portal. Trotz ihrer vollen Terminkalender würden sie versuchen, einander so oft es geht zu treffen. "Daniel arbeitet lange, harte Stunden in seinem Restaurant Eleven Madison Park, aber sie nehmen sich trotzdem oft Zeit", plauderte der Insider aus. So werde Moore von ihrem vermeintlichen Liebsten regelmäßig zu romantischen Abendessen in Humms Restaurant eingeladen.